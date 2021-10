Favara, il neo sindaco al lavoro. Focus su cimiteri e decoro urbano

E’ cominciata presto questa mattina la giornata per il neo sindaco di Favara Antonio Palumbo, che ha effettuato un primo sopralluogo nelle vie del mercato cittadino per poi spostarsi al cimitero di Piana Traversa.

Decisiva l’azione di decoro concentrata sulla pulizia delle aree cimiteriali, che per troppo tempo sono state abbandonate all’incuria e deprivate da ogni azione di salvaguardia.

“Dopo una visita al mercato del venerdì, ci siamo spostati al cimitero di Piana Traversa per verificare lo stato di pulizia dei luoghi e abbiamo disposto un intervento di bonifica straordinaria per ridare pieno decoro al luogo in cui riposano i nostri cari”. Lo scrive il sindaco Antonio Palumbo in post pubblicato su Facebook.