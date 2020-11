FAVARA. IL PAESE ANNEGA NELLA SPAZZATURA CONTINUA LA SCIOPERO DEI NETTURBINI CONTINUA IL SILENZIO ASSORDANTE DEL SINDACO

Favara annega nella spazzatura a causa, più che giustificata, degli operatori ecologici che, da quasi una settimana, hanno incrociato le braccia per la mancata retribuzione di tre mensilità.

Si tratta di lavoratori mono reddito, i quali non riescono a garantire lo stretto necessario per campare le proprie famiglie.

Anche oggi lo sciopero continua e continuerà ancora per molto tempo, se chi ha il compito di fermarlo non muove un solo dito.

Favara, ormai, sta diventando una cloaca e bisogna ringraziare il buon senso civico della stragrande maggioranza dei suoi cittadini, se questo non è ancora avvenuto.

Amministrare è un compito difficilissimo e, se non si fa con senso di abdicazione, sensibilità, capacità ed amore, diventa ancora più arduo!

Il sindaco, insomma, non può stare a guardare! Né, tanto meno, offrirci uno spettacolo ridicolo e mortificante, rifiutandosi di parlare con i lavoratori o, peggio, scappare, nascondendosi di fronte ad una giornalista che la inseguiva.

La situazione è grave: il sindaco chiami il Prefetto, la ditta appaltatrice, i sindacati e metta fine a questa pagina ingloriosa della vita amministrativa di Favara.

Sia questa l’occasione per sapere quanta indifferenziata sia stata fatta (carta, cartone, plastica, vetro) e quanto hanno incassato le casse comunali; a fronte di Euro 7.099.242,74 (ammontare complessivo della Tari 2020) quanto effettivamente è affluito nella casse municipali e, di conseguenza, a quanto ammonta l’evasione e l’elusione di tale tributo?; non ritiene utile rafforzare e riqualificare il personale, in atto in questo settore?

Lo sciopero è un diritto costituzionale ed i lavoratori vanno sostenuti dalla Città intera: il sindaco cambi atteggiamento, prima che il Comune affondi ancora di più.