Favara. Il parrucchiere Marco Vetro entra nel reality di Mediaset Infinity “The Lookmaker”

Ancora una buona notizia per Favara. A darne lustro il bravo parrucchiere Marco Vetro che- proprio in queste settimane- è impegnato a sfidarsi in un nuovo format televisivo dal titolo “The Lookmaker”, targato Association Doo e distribuito da Mediaset Infinity.

Creatività, attenzione e vena artistica caratterizzano la professionalità di Marco Vetro che- da anni- si prende cura della chioma dei suoi clienti. Dopo una formazione di stampo tradizionale, ha continuato in questi anni ad aggiornarsi per approfondire ed ampliare le sue conoscenze grazie alla sua abnegazione al lavoro ed alla passione che lo contraddistingue. “La partecipazione al talent di Mediaset Infinity- racconta Marco vetro- arriva dopo una serie di sfide con altri colleghi parrucchieri provenienti da tutta l’Italia. Sono molto orgoglioso- conclude- di poter partecipare al format che trovo stimolante ed arricchente nel confronto con gli altri, facendo sempre del mio meglio”. Dunque, tanti auguri al parrucchiere di Favara Marco Vetro.