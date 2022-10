Favara: il PD a congresso con le briciole di pollicino

Non è stato possibile capire durante la campagna elettorale l’itinerario, immaginato dai candidati e dalle formazioni politiche in campo, che consentirebbe alla città di evitare il corto circuito incipiente se non avvenissero fatti di notevole portata. Allo stato dell’arte il risanamento finanziario della casse comunali post dissesto sembrerebbe affidato al licenziamento definitivo dei gestanti documenti finanziari sempre li’li’ per essere definiti su cui si confida per attingere alle risorse di altre istituzioni oggi non accessabili;

All’allargamento della platea dei contribuenti per riequilibrare la coppia spesa e entrate;

Alle risorse del PNRR.

Osservo che se I documenti per accedere alle risorse del PNRR saranno prodotti con I tempi dei documenti finaziari comunali si puo’ facilmente immaginare un miglioramento con tempi cosi lunghi da ricordare la canzone dei nomadi “noi non ci saremo”.

E non si saranno nè I soggetti nè le risorse dei contribuenti della platea comunale che nel frattempo si sarà esaurita per l’età che per l’aumento di tutto cio’ che puo’ pagarsi con un reddito sempre piu’insufficiente al costo della vita.

Quindi se tale premessa è corretta quello che intanto ci serve è un’occasione, un luogo “un’agorà” dove discutere delle difficoltà e limiti strutturali e immaginare percorsi e cooperazioni istituzionali e politiche per avviare un percorso di risalita della città che contrasti il decadimento.

Il congresso del PD potrebbe benissimo prestarsi alla bisogna se rispettasse due elementari condizioni: che tale evento non sia uno sbrigativo assolvimento buracratico per l’elezione del segretario di circolo in mezza giornata e che le formazioni presenti in consiglio comunale e l’associazionismo civico siamo invitati a intervenire come avveniva un tempo per arricchire o/e criticare le insufficienze fin qui registrate nella ricerca di soluzioni di interesse generale.

Il perchè è presto detto. Una comunità prospera se al suo interno avviene un virtuoso confronto/scontro su direttrici che convergano su opere di ingegneria sociale in cui persino il nostro Comune, eccezionale nello spontaneismo economico, piuttosto che nell’anarchismo svolga la sua vitalità in una cornice di Sistema e partnership inclusiva con altri.

Può contribuendo con l’urbanistica e con I servizi e concertando con investitori pubblici e privati con una visione d’insieme.

Ma dove intervenire e come intervenire, in una città senza risorse economiche dove serve tutto dalla competenza burocratica alla educazione civica, scaturisce dalla fatica di una classe dirigente che pensa come se non dovesse mai andarsene e agisce come se dovesse andare via l’indomani.

E’ il compito della politica e un partito che affonda le sue radici nelle culture politiche del Risorgimento italiano come il PD dovrebbe ritornare sul sentiero tracciato dalle briciole dei suoi elettori emigrati in altre liste o in sonno, come pollicino e ritrovare la strada di casa. La casa dove I bisogni dei ceto medio, della rappresentanza del lavoro trovino orecchie attente al loro grido di dolore e tornare a casa.

Se nel PD si rimetteranno in gioco rompendo le cristallizzate posizioni al suo interno aprendosi a chiunque ne condivida il percorso e non solo alla sparuta pattuglia di iscritti e lo farà ora, sarà un bene per se e per la città. Perchè anche altri sentiranno il bisogno di misurarsi. Non puo’ sprecare questa occasione. All’orizzonte in questo momento albeggia il potere di una destra da scoprire e la fila di questuanti in cerca di collocazione dopo una campagna elettorale in una città cloroformizzata.