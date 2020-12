Favara. Il portone del Municipio incendiato. Antonio Palumbo: “Da comunità siamo stati colpiti e da comunità dovremo rispondere”

Continuano i messaggi di solidarietà alla sindaca Alba ed all’intera comunità di Favara nel mentre che, oltre ad essere stato incendiato il portone del Palazzo di Città, è stato trovato materiale infiammabile anche davanti gli uffici comunali di Via Beneficenza A. Mendola e scritta con vernice nera “Voglio soldi”. Antonio Palumbo scrive che “Il vile gesto compiuto ieri sera contro il portone del palazzo comunale, colpisce tutta la comunità favarese.

L’autore o gli autori hanno colpito tutti: da chi in questo momento rappresenta istituzionalmente la città -ed ai quali va la nostra incondizionata solidarietà- al singolo cittadino favarese.

Il gesto non può e non deve rimanere impunito, la città deve sapere chi ha compiuto questo ignobile atto e per quale motivo.

Non si può rimanere nel dubbio, dobbiamo sapere se il gesto è stato compiuto da un imbecille, da una persona disturbata o se si tratta di un vero e proprio atto intimidatorio.

Da comunità- conclude Palumbo- siamo stati colpiti e da comunità dovremo rispondere”.