Favara. Il presidente Miriam Mignemi e consiglieri comunali incontrano i promotori “Un autobus per l’Ukraina”

Oggi il Presidente del Consiglio con alcuni Consiglieri Giuseppe Lentini, Mariagrazia Agnello e Marianna Zambito, si sono recati presso la rimessa dei F.lli Patti Autolinee, per incontrare i responsabili dell’idea nata da Carla Bartoli, per ringraziarli personalmente per la lodevole iniziativa che ha coinvolto, Associazioni, volontari e singoli cittadini a fare rete in nome della solidarietà che caratterizza i favaresi, solidarietà ad un popolo che sta scappando dalla morte e dalla devastazione; per salutarli prima del viaggio e soprattutto per mettersi a disposizione e raccordarsi.

“Tutte le istanze per l’accoglienza di rifugiati ucraini – fa sapere il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi – che arriveranno al Comune di Favara tramite pec, saranno costantemente comunicate ad uno dei responsabili dell’iniziativa, e per conto del Comune quale ente coordinatore, verrà costantemente aggiornato da loro sul viaggio, sui pacchi che giungeranno a destinazione e sulla quantità di persone, nuclei familiari, donne o anziani soli e bambini orfani che saliranno sul pullman diretto nel nostro territorio”.

Il Presidente del consiglio porta anche i saluti del Sindaco e da la totale disponibilità come punto di riferimento per seguirli passo passo nel loro viaggio di andata e ritorno con grande commozione.