Favara. Il primo pullman di profughi Ucraini arriverà domani in città grazie a Carla Bartoli

Un pullman con 57 profughi ucraini arriverà a Favara domani sabato 19 marzo 2022. Un lungo viaggio in bus grazie alla raccolta fondi promossa da Carla Bartoli con l’intento di portare al sicuro famiglie ucraini. Un totale di 57 persone – per lo più donne, bambini e anziani – hanno dovuto lasciare l’ucraina per proteggere la incolumità propria e dei propri cari, trovando un approdo sicuro in Sicilia, lontano dai pericoli del conflitto russo.

Il pullman – organizzato da Carla Bartoli e dalla Farm Cultural Park in collaborazione con Patti Autolinee – era partito dall’autorimessa dei Fratelli Patti nella mattinata di martedì scorso, raggiungendo la località di Lublino al confine tra la Polonia e l’Ucraina dove ha potuto caricare a bordo i profughi ucraini dopo aver espletato le necessarie procedure di verifica burocratiche e sanitarie.

Tutte le famiglie ucraine, al momento verranno ospitati presso il Convento San Francesco di Favara per poi essere trasferiti nei seguenti Comuni: Favara (18 persone), Riesi (4 persone), San Cataldo (15 persone, Agrigento (8 persone), Aragona (2 persone), e Bivona (10 persone). E’ stato preparato un punto di accoglienza e la possibilità di un tampone rapido, prima di raggiungere ognuno la propria destinazione, presso le famiglie.