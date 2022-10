Favara. Il sindaco esprima viva condanna per il furto di ieri ai danni degli uffici di Belvedere San Francesco

“Esprimiamo viva condanna per il furto con danneggiamento perpetrato nella notte di ieri ai danni degli uffici di Belvedere San Francesco da ignoti ladri che hanno scassinato una macchinetta per le foto e un distributore automatico di bevande portando via pochi spiccioli. È un fatto grave, che abbiamo ovviamente denunciato alle forze dell’ordine, perché perpetrato contro una struttura pubblica e che rappresenta l’ennesima dimostrazione di come la microcriminalità sia al momento estremamente attiva nella nostra città. Abbiamo già chiesto un potenziamento delle attività di controllo agli organi preposti nelle scorse settimane”. Così interviene il sindaco di Favara Antonio Palumbo.