Favara: Il sindaco Palumbo smentisce chiusura scuole a causa di allerta arancione: “Notizia falsa”!

Antonio Palumbo, Sindaco di Favara, ha espresso con determinazione la sua posizione riguardo a una notizia falsa che si è diffusa in città nelle ultime ore. Un fotomontaggio ingannevole, derivato da uno dei suoi precedenti post, ha generato confusione tra i cittadini, propagando l’errata informazione sulla chiusura delle scuole domani, a causa di un’allerta arancione. Palumbo ha definito l’autore del fotomontaggio un ‘idiota’ e ha enfatizzato che si tratta di un reato che comporta serie conseguenze legali. L’appello del Sindaco è inequivocabile: diffondere solo informazioni verificate e responsabili. Le scuole di Favara sono aperte regolarmente e si invita la cittadinanza a condividere questa verità per evitare ulteriori malintesi.

Qui di seguito, il post completo pubblicato dal Sindaco: “Qualche idiota ha realizzato un fotomontaggio con un mio vecchio post per diffondere la notizia FALSA che domani a causa di un’allerta arancione le scuole siano chiuse. E’solo l’invenzione di qualcuno che probabilmente voleva evitare un giorno di scuola ma che ha commesso un reato per il quale rischia di essere perseguito. Fate girare la voce, le scuole sono regolarmente APERTE”.