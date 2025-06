Favara, il sogno di Davide rinasce sul campo: arriva il torneo “The Smiling Dreamer”

Tre giorni di sport, emozioni e memoria. Il 20, 21 e 22 giugno 2025, il campetto dedicato a Davide Licata a Favara ospiterà il primo torneo di basket 3 contro 3 con una formula originale e coinvolgente, bonus e malus che renderanno ogni partita unica, imprevedibile, viva. Il torneo si chiama “The Smiling Dreamer”. Un titolo che è già un messaggio: sorridere, sognare. Proprio come faceva Davide. La quota di partecipazione è di 25 euro a testa, ma il vero valore è quello umano, stare insieme, giocare e ricordare. Quel campetto è diventato il cuore pulsante di una comunità che non dimentica. È lì che i ragazzi si incontrano, si sfidano, si raccontano. È lì che, per tre giorni, sport e sentimento cammineranno fianco a fianco. L’organizzatore invita tutti a partecipare. Per iscrizioni e info: Instagram @davide_per_lo_sport o telefono 324 8615067. Un pallone, un canestro, un sorriso. E il ricordo di Davide che continua a correre con chi non ha mai smesso di volergli bene.