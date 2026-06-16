Favara, il teatro protagonista della Festa della Madonna dell’Itria: in scena “Gennaro Belvedere, testimone cieco”

Proseguono a Favara i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Itria con un appuntamento dedicato al teatro e alla tradizione popolare. Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21, sul palco allestito in Piazza della Pace, la Compagnia teatrale “L’uno completa l’altro” del Centro culturale “Renato Guttuso” porterà in scena la commedia “Gennaro Belvedere, testimone cieco”.

Si tratta di una brillante farsa della tradizione napoletana, diretta dal regista Lillo Montaperto. Adattata in dialetto siculo-favarese da Lucia Milia, Nancy Mannino e Riccardo Lombardo, che fanno inoltre parte del cast del film “Tradimento e Potere”, prossimamente in uscita e dedicato alla figura di Gaetano Guarino, sindaco di Favara assassinato il 16 maggio 1946.



Tornando all’appuntamento teatrale di giovedì sera, lo spettacolo promette due ore di risate e divertimento, come dimostrato dal grande successo ottenuto nelle precedenti rappresentazioni.

La commedia ha infatti registrato il tutto esaurito al Teatro Regina Margherita di Racalmuto, dove il pubblico ha gremito ogni ordine di posti, seguendo con entusiasmo la rappresentazione e premiando gli interpreti con calorosi applausi a scena aperta.

Sul palco si alterneranno una ventina di attrici e attori che, pur essendo in gran parte amatori e, in alcuni casi, alla loro prima esperienza teatrale, hanno saputo distinguersi per talento, passione e capacità interpretativa, conquistando il favore degli spettatori.

“È una commedia dal doppio volto, incentrata sulla comicità classica tipica del genere, ma che presenta anche importanti risvolti umani e sociali che sapranno coinvolgere il pubblico”, spiega il regista e attore Lillo Montaperto. “La forza comica dello spettacolo è notevole e si inserisce perfettamente nello stile e nel ritmo dei grandi successi della tradizione teatrale napoletana”.



Al centro della vicenda c’è Gennaro Belvedere, un personaggio tanto curioso quanto singolare. Figlio di una coppia dal cognome Quattrocchi, nato nel quartiere Bellavista proprio nel giorno di Santa Lucia, vive facendo il mendicante e fingendosi cieco. Tra espedienti, inganni e situazioni paradossali, il protagonista riesce a cavarsela grazie alla sua astuzia. Una bugia, però, finirà per trascinarlo in una serie di eventi imprevedibili, dando vita a una trama ricca di equivoci, colpi di scena e momenti esilaranti.

Per scoprire come si concluderà la storia, l’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno alle ore 21 in Piazza della Pace. Una serata che si preannuncia all’insegna della comicità, della tradizione e della condivisione, inserita nel ricco programma dei festeggiamenti dedicati alla Madonna dell’Itria.