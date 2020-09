Favara. Il Tenente dei Carabinieri Giovanni Casamassima saluta Don Giuseppe D’Oriente

Grande emozione si è respirata questa mattina, sabato 5 settembre 2020, alla Tenenze dei Carabinieri di Favara. Infatti, il Tenente Giovanni Casamassima, il quale è stato trasferito a Tivoli, in provincia di Roma, al Nucleo Operativo e Radiomobile, ha voluto salutare l’arciprete Don Giuseppe D’Oriente e il dott. Gaetano Scorsone, moderatore dell’area Padre Pino Puglisi, nonchè ideatore della Festa della Legalità. Sono stati tre anni intensi e di non facile gestione quelli vissuti nella nostra città dal Tenente Casamassima. E tante le operazioni condotte sul territorio volte al contrasto alla criminalità organizzata, le attività di controllo del territorio, la scomparsa della giovane mamma Gessica Lattuca e del signor Giuseppe Fallea. Non da meno, la gestione del lockdown determinato dalla diffusione del covid 19. Ma aldilà delle notevoli capacità di comando, Giovanni Casamassima si è particolarmente distinto per la sensibilità umana, la vicinanza- discreta ma forte- tra la gente e alla Chiesa. Per tale motivo, il dott. Gaetano Scorsone, rappresentante dell’area Padre Pino Puglisi, unitamente a Don Giuseppe D’Oriente, hanno voluto omaggiare il Tenente Casamassima di una targa, in ricordo della sua permanenza qui a Favara.

Ecco la motivazione: “Al Tenente Giovanni Casamassima il sentito ringraziamento per il qualificato servizio reso alla comunità di Favara nel garantire- insieme alle donne e agli uomini della sua unità di comando- condizioni di sicurezza, equilibrio e legalità, promuovendo, così, e in sinergia con altre virtuose realtà cittadine, le condizioni per un condiviso e sostenibile progresso civile ed economico. Che il commiato di oggi sia per lui foriero di ulteriori meritati successi e riconoscimenti, e per noi che lo abbiamo conosciuti e stimato di un maggior impegno a proseguire quanto insieme sin qui realizzato. In armonia semper!”.

Anche noi, attraverso le pagine del giornale Favaraweb, ci facciamo portavoce dei numerosi attestati di stima e fiducia maturati nel corso di questi tre anni nei confronti del Tenente Giovanni Casamassima, al quale auguriamo ogni bene. E , al tempo stesso, siamo pronti a dare il benvenuto- continuando quel processo di collaborazione con i Carabinieri- al Tenente Fabio Armetta.