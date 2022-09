Favara: il tombino della fontana in via Fonte Canali è intasato, a rischio allagamento. (Il video)

Spreco d’acqua e degrado a Favara. Ormai da più di venti giorni, nella fontana situata in via Fonte canali, nel centro storico di Favara, vi è una costante e copiosa perdita d’acqua. Se questo non bastasse, lo scarico è anche otturato e questo causa una continua perdita che poi inevitabilmente finisce in strada.

La causa, a quanto pare, è dovuto alla presenza di un’evidente forma di otturazione dello scarico della fontana pubblica. Il fenomeno di intasamento è dovuto con molta probabilità all’accumulo di rifiuti abbandonati che ne ha causato il blocco. L’appello dunque è rivolto anche alla cittadinanza affinché adotti atteggiamenti decorosi e rispettosi nei confronti dell’ambiente in cui vive. La chiazza d’acqua attorno alla fontana non si asciuga mai in quanto dalla vasca cola acqua da diverse settimane. Nonostante le segnalazioni nessuno è intervenuto per riparare il guasto. Nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con questa segnalazione non vogliamo fare la solita polemica sterile, ma piuttosto invitare gli uffici preposti ad intervenire al più presto per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare.