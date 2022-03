Favara. Il vento stacca una lamiera dal tetto. Intervengono i vigili del fuoco

Il forte vento che da questa mattina sferza sulla città di Favara continua a creare danni e disagi in vari quartieri. Intorno alle ore 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Notar Giudice per mettere in sicurezza la zona minacciata da un grosso pezzo di lamiera. Le raffiche hanno infatti causato il distaccamento della barriera che si è adagiata sul tetto del pericolante e fatiscente “Palazzo Ambrosini” risalente al XIX secolo di proprietà del Comune. In azione un’autoscala per arrivare fino alla sommità dello stabile per rimuovere il pezzo di lamiera pericolante. Sul posto l’assessore del comune di Favara Emanuele Schembri e i vigili urbani per svolgere l’intervento con ripercussioni alla viabilità dell’arteria.