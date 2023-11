Favara: Il Verdetto dei consiglieri Lentini e Indelicato – Sindaco Palumbo delude la Città

Di seguito, pubblichiamo una riflessione dei consiglieri comunali Giuseppe Lentini e Miriam Indelicato sul biennio trascorso sotto la guida del Sindaco Antonio Palumbo a Favara. Esprimono profonda insoddisfazione per la gestione amministrativa, sottolineando un bilancio fortemente negativo che ha portato alla retrocessione della città in molteplici aspetti. Criticano l’incapacità del Sindaco e della sua giunta nel risolvere le criticità cittadine, sottolineando la mancanza di realizzazione dei punti del programma e la promessa di un patto sociale con i cittadini. Inoltre, evidenziano problemi finanziari, problemi nell’approvvigionamento idrico, crisi economica legata alle tasse e alla gestione dei rifiuti, cattiva condizione delle strade e il declino della Piazza Cavour. Concludono chiedendo al Sindaco di riflettere sulla sua leadership e la necessità di ripristinare la democrazia nel comune. Di seguito, riportiamo integralmente la lettera:

“Signor Sindaco Antonio Palumbo, dalla sua elezione a primo cittadino, sono trascorsi due anni, pertanto riteniamo opportuno fare un bilancio della sua attività amministrativa, visto che non ci ha pensato lei , bilancio fortemente negativo, che ha fatto arretrare il paese di decenni.

Una città, che per l’incapacità amministrativa sua e della sua giunta, è precipitata nel degrado e nel caos .

Nel suo programma scriveva di dare risposte concrete alle numerose criticità cittadine, dunque chiederei oggi a tutti i favaresi , semplici cittadini, operatori politici e sociali, professionisti , commercianti, studenti che lei ha ingannato, se oggi, a distanza di due anni, sono soddisfatti del suo operato; al Sindaco chiedo invece quanti dei 10 punti del suo programma sono stati veramente realizzati….!!!?

Il Sindaco aveva promesso con convinzione e certezza che avrebbe guidato l’azione dell’amministrazione comunale eliminando le opacità, mirando verso la stabilizzazione di un vero e proprio patto sociale con i cittadini, che avrebbe visto il pagamento di tasse giuste ed eque quali corrispettivo a servizi efficienti, tanto che abbiamo pensato a un novello Senna capace di saper pilotare la macchina amministrativa , invece ci siamo trovati un pilota incapace, che continuamente con la sua guida ha fatto sprofondare il paese nella paralisi e nell’emergenza.

Signor Sindaco, si chieda quanti dei nostri cittadini potranno più credere alle sue belle parole.

Possiamo elencare una parte dei suoi fallimenti:

1 ) LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE, non si è riequilibrato un bel niente , siamo a Novembre e attendiamo ancora i Bilanci, mentre si allontana sempre di più il sogno della stabilizzazione per tantissimi dipendenti comunali;

2 ) IL SERVIZIO IDRICO gestito da Aica che da due mesi non effettua riparazioni sulla rete idrica cittadina e lei che cosa ha fatto per risolvere il problema ?;

3)LE TASSE e IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, che soprattutto con l’aumento della TARI hanno portato a una grave crisi economica che affligge i cittadini, altro che patto sociale, per non parlare degli errori madornali sugli avvisi di pagamento, cosa di non meno conto e della cattivissima gestione del servizio dei rifiuti.

4)LE STRADE, se Arcore è famosa per il “ bunga bunga” , Favara lo è per i “buchi buchi” , grazie al lavoro eccellente dello sfiduciato assessore Emanuele Schembri, e la situazione peggiorerà visto che a detta dello stesso non si incatrama con le basse temperature (più che assessore lo dovrebbe proporre in qualche spettacolo comico);

Non c’è settore della vita pubblica che funzioni ,

5)LA PIAZZA, è riuscito finanche a far morire una delle più belle piazze della provincia, la nostra Piazza Cavour, per la noncuranza e per non avere mai programmato eventi di intrattenimento. Potremmo elencare ancora tante mancanze ed inefficienze , il paese piange e vede nel Sindaco Palumbo, il peggiore sindaco della storia politica favarese.

Probabilmente la mancanza di elementi difensivi l’ha portato ad assumere un atteggiamento anti-democratico in consiglio comunale, sempre sul piede di guerra con l’opposizione e anche con la stampa, delirando contro le persone, il nervosismo delle sue azioni fallimentari non paga, si dovrebbe solo vergognare. Signor Sindaco, è arrivato il momento di farsi un’esame di coscienza, perché cosi non si può andare avanti , liberi la città e i cittadini da questo incubo e prima di pensare ai finanziamenti, pensi a liberare il popolo ristabilendo la democrazia”.