Favara. Il vicepresidente Nobile e l’Avv. Russello: “Creazione di un centro d’ascolto per le vittime di violenza domestica”

“L’evento tragico che ha colpito la nostra comunità cittadina ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi; ad un periodo di vulnerabilità estrema dovuta alla precarietà delle condizioni socio-sanitarie, si è, infatti, aggiunta la morte di Lorena, una giovane donna piena di sogni e di speranze, l’ennesima”. Lo dicono il vicepresidente del consiglio comunale Giuseppe Nobile e l’Avv. Calogero Russello.

“Il senso di profonda impotenza che ha pervaso il nostro piccolo paese, tuttavia, non deve sopraffarci del tutto; – scrive il vicepresidente del consiglio comunale Giuseppe Nobile – dobbiamo, infatti, fare tesoro in qualche modo di questa dolorosa esperienza per evitare che il medesimo epilogo giunga a porre fine alla vita di altre donne. Ed è per tale ragione che propongo, in qualità di vicepresidente del consiglio, la creazione di un centro d’ascolto presso gli uffici socio-assistenziali del nostro Comune. Le mansioni che un simile centro dovrebbe svolgere consisterebbero, in primis, nel garantire supporto psicologico alle vittime di violenza domestica, ovviamente con modalità da studiare e definire nella salvaguardia della privacy di coloro che si rivolgerebbero allo sportello”.

A condividere l’idea e la proposta del consigliere comunale è l’Avv. Calogero Russello: “In seconda istanza, si potrebbe pensare ad un percorso che porti la vittima a ricostruire una vita propria, – scrive l’Avv. Russello – a seguito dell’emancipazione dal proprio carnefice (con cui spesso condivide lo stesso tetto), anche con il sostegno e l’aiuto delle forze dell’ordine deputate. Ovviamente si tratta di idee e proposte – continua l’Avv. Russello – che andranno meglio definite grazie alla collaborazione di esperti; ciononostante ritengo doveroso avanzare questo suggerimento in modo da dare un segnale forte e significativo – che sono sicuri verrà ascoltato da molti – di provare a cambiare le cose, di smuovere le coscienze ancora troppo irretite in un retaggio culturale ancora patriarcale, maschilista e misogino”.

“Sollecito pertanto l’amministrazione comunale ad attivarsi per istituire un gruppo di lavoro specifico, – scrive Nobile – all’interno dei servizi sociali, che si occupi di dare ascolto ed assistenza alle donne vittime di violenza, troppo spesso abbandonate a loro stesse e senza alcun tipo di sostegno. Il comune potrebbe, in questo caso, utilizzare il proprio personale – continua il vicepresidente – oppure stipulare un protocollo d’intesa o una convenzione con associazioni anti violenza già esistenti sul territorio o promuovere la costituzione di una nuova associazione con componenti esperti nei vari settori, tra cui psicologi ed avvocati, per portare avanti questa attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”.

“Trasformiamo questo tragico evento in qualcosa di unico, facendo si, con la collaborazione di tutti, che il nostro paese sia in prima linea nella dura ed ardua battaglia della difesa e tutela dei diritti delle donne. In memoria di Lorena”. Conclude l’Avv. Calogero Russello