Favara: immediata soluzione al decoro dell’ufficio custodi del cimitero Piana Traversa tra i temi del Consiglio Comunale del 13 Aprile 2023

Il Presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi convoca la seduta ordinaria del Consiglio comunale di Favara per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 18:00, presso la sala consiliare sita nei locali di Piazza Cavour. La seduta sarà a porte aperte ed in diretta streaming.

L’Ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, numerati 7, 8,9,13,14 e 15 dell’anno in corso, previa nomina degli scrutatori. In seguito, il Consiglio comunale discuterà le seguenti proposte di Deliberazione.

La prima proposta riguarda la variazione di bilancio in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D. L.g.s. 18 agosto 2000 n.° 267 e successive modificazioni, per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 1 – componente 1 – investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” – 1- 4 – 5 “Piattaforma notifiche digitali Comuni (Settembre 2022)”.

La seconda proposta di delibera riguarda la variazione di bilancio in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D. L.g.s. 18 agosto 2000 n.° 267 e successive modificazioni, per l’attuazione della missione 2 – rivoluzione verde e transizione ecologica – componente 3 – efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, per il progetto di demolizione e ricostruzione della scuola A. Mendola di Favara.

La terza proposta di delibera è un impegno a promuovere la sostenibilità energetica-ambientale nei comuni siciliani attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali – “n.° 3 Comunità energetiche”.

La quarta proposta è una mozione che propone al Consiglio comunale di manifestare netta contrarietà sulle “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”.

Infine, c’è un’interrogazione urgente con risposta scritta e orale per impegnare l’Amministrazione Comunale a trovare immediata soluzione al decoro dell’ufficio custodi del cimitero Piana Traversa.