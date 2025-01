Favara, importanti finanziamenti per le scuole: un milione e seicentomila euro per la palestra dell’Istituto Guarino

Un nuovo e significativo passo avanti per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche a Favara. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palumbo ha annunciato di aver intercettato un importante finanziamento di un milione e seicentomila euro, destinato alla riqualificazione della palestra dell’Istituto comprensivo Guarino. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di modernizzazione e messa in sicurezza delle scuole cittadine, con l’obiettivo di garantire ai ragazzi di Favara ambienti di studio e formazione sempre più adeguati e sicuri.

“Le somme stanziate per la palestra dell’Istituto Guarino si aggiungono ai milioni di euro già trasformati in opere concrete e visibili – ha dichiarato il sindaco Palumbo – come la scuola Mendola, che vedrà presto la luce. Continuiamo a lavorare senza sosta per sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte da Stato e Regione, con l’obiettivo di garantire un futuro diverso e migliore per la nostra città e le nuove generazioni”.