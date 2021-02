Favara. In 4 mesi raccolti oltre 800 kg di olio vegetale esausto

I favaresi hanno contribuito al corretto smaltimento e alla salvaguardia dell’ambiente utilizzando le 6 postazioni messe a disposizione dal comune di Favara per la raccolta dell’olio esausto vegetale.

Nel periodo tra ottobre e gennaio 2020 a Favara sono stati raccolti e avviati al recupero oltre 1.000 litri d’olio vegetale esausto (800 kg. per la precisione). Sono i dati riferiti ai primi mesi di avvio del servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto avviato dall’Amministrazione Comunale.

Il buon risultato è stato raggiunto grazie all’impegno dei molti favaresi che hanno portato presso le 6 postazioni cittadine i residui di olio vegetale esausto prodotto nelle rispettive abitazioni, favorendone un corretto recupero e, di conseguenza, un beneficio ambientale di assoluto rilievo. Troppo spesso il liquido è scaricato nel lavello della cucina oppure smaltito con altre modalità non corrette. Un gesto tanto semplice quanto potenzialmente dannoso che può compromettere il suolo, il mare, i fiumi e tutti i bacini idrici.

Le 6 postazioni mobili, riconoscibili dall’ormai tradizionale contenitore verde, si troveranno in

📍Isola ecologica di Via Maranello.

📍Piazzale Stadio (vicino Conad).

📍Via Olanda (istituto Falcone Borsellino).

📍Via Roma ( Accanto scuola).

📍Viale Aldo Moro.

Oltre al point di To Be Circular di c.so Vittorio Veneto 250.