Favara in ansia: bambino ricoverato dopo grave incidente in bicicletta

Un grave incidente ha gettato la comunità di Favara nello sconforto. Un bambino, mentre si divertiva in strada con la sua bicicletta, ha perso improvvisamente il controllo e si è schiantato contro il muro di un’abitazione. L’impatto, particolarmente violento, gli ha provocato un serio trauma cranio-facciale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’Ospedale specializzato pediatrico “Di Cristina” di Palermo, dove il piccolo è attualmente ricoverato. I medici stanno preparando un delicato intervento chirurgico nelle prossime ore. La notizia ha colpito profondamente i cittadini. In segno di solidarietà, i genitori degli alunni della seconda classe del plesso scolastico “Bersagliere Urso”, parte dell’istituto comprensivo “A. Camilleri”, hanno organizzato un momento di preghiera che si terrà sabato 13 settembre, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. L’intera comunità si stringe attorno al bambino e alla sua famiglia, sperando che possa riprendersi al più presto da questa drammatica esperienza.