Favara in fermento per la Serie D: la città si prepara alla nuova stagione

Cresce l’entusiasmo a Favara per l’imminente campionato di Serie D. La città non vuole farsi trovare impreparata alla quarta serie e, giorno dopo giorno, attorno alla società gialloblù tanti operatori commerciali e imprenditori manifestano vicinanza al nuovo progetto. Un innesto importante, nelle ultime ore, è quello del gruppo dirigente dell’A.S.D. Atletico Favara, squadra che lo scorso anno ha militato in Prima Categoria. Marco Salemi, Giuseppe Castronovo, Carlo Patti , Vincenzo Piazza, Marco Dulcetta , Gioacchino Morreale e Giuseppe Bandiera, dirigenti che in questi anni hanno dimostrato competenza calcistica e gestionale, daranno un notevole contributo alla neo CastrumFavara.