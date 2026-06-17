Favara in festa: la comunità accoglie la copia del simulacro di San Calogero

Grande attesa a Favara per un evento di profondo significato religioso e sociale. Domani, giovedì 18 giugno 2026, l’intera comunità si stringerà attorno alla nuova copia del simulacro di San Calogero, che farà il suo ingresso ufficiale in città, rinnovando il legame storico e devozionale che unisce i fedeli al Santo nero. Il programma della giornata, che si preannuncia di grande partecipazione, prevede i seguenti momenti: Ore 18:00 – Accoglienza: Il simulacro sarà accolto ufficialmente dai fedeli in via Soldato Di Benedetto, punto di partenza del cammino verso il cuore della città. Ore 18:30 – Processione: Il corteo muoverà lungo via Colajanni, accompagnando il simulacro in un percorso di preghiera e festa che coinvolgerà l’intera cittadinanza. Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica: La Santa Messa, momento culmine della giornata, sarà presieduta da S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone. La liturgia sarà animata dal coro cittadino, che accompagnerà il rito solenne con canti di giubilo. Durante la celebrazione, avrà luogo il rito di benedizione del simulacro. Al termine della funzione religiosa, i festeggiamenti proseguiranno in piazza San Calogero con il taglio della mega torta, un momento di dolce condivisione offerto alla comunità per celebrare la fraternità e la devozione comune. A suggellare il legame tra fede e cultura, “Il Giardino degli Artisti” omaggerà la comunità con la donazione di un quadro raffigurante il simulacro di San Calogero, un’opera che testimonia come la figura del Santo continui a ispirare non solo il cammino spirituale, ma anche l’espressione artistica locale. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare numerosa a questo evento di fede, che rappresenta un tassello importante per la vita spirituale di Favara.