Favara, in migliaia per il primo raduno equestre: oltre 160 cavalli in sfilata per le vie della città

Si è concluso con grande partecipazione il primo raduno e passeggiata equestre tenutosi a Favara. Un evento che ha trasformato le strade cittadine in un suggestivo corteo di cavalli e carretti siciliani, attirando l’attenzione e l’entusiasmo di migliaia di cittadini. Oltre 160 tra cavalli e carretti hanno preso parte alla manifestazione. I primi mezzi di trasporto sono arrivati nel primo pomeriggio nel piazzale dei Giochi Olimpici, in zona stadio. Da lì, intorno alle 19:00, ha preso il via la sfilata. In parata, cavalli di razza andalusa, frisone, arabi, indiani e cavalli da traino. Insieme a loro anche pony e asini, in un mix che ha unito tradizione, eleganza e passione per il mondo equestre.



Tra le autorità presenti, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore comunale Angelo Airò Farulla e il luogotenente della Tenenza dei Carabinieri di Favara, Paolino Scibetta. Numerosi anche i cittadini, accorsi in massa per applaudire e sostenere i cavalieri. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni ASD Pioppo e ASD I Cavalieri della Valle, con il supporto del Comune di Favara. L’organizzazione, curata nei dettagli, è stata affidata a uno staff competente che ha garantito ordine e sicurezza. Il corteo ha attraversato via Capitano Callea, raggiunto la rotonda Itria e proseguito lungo il viale Pietro Nenni fino alla piazzetta della Pace, dove si è svolta la cerimonia conclusiva con la consegna di una medaglia ricordo a tutti i partecipanti. Un evento riuscito, che ha saputo unire tradizione e spirito di comunità. L’entusiasmo raccolto lascia ben sperare in una futura seconda edizione.