Favara in prima linea: Avviata la raccolta firme per il referendum sull’autonomia differenziata

Nella giornata di sabato, è stato ufficialmente costituito nella nostra città il “Comitato Favara Referendum Autonomia Differenziata”. L’obiettivo principale del comitato è raccogliere le firme dei cittadini per contribuire al raggiungimento delle 500.000 firme necessarie in tutta Italia per permettere lo svolgimento di un referendum abrogativo contro la legge sull’Autonomia Differenziata recentemente approvata dal Parlamento. Il Comitato promotore è un’aggregazione eterogenea, composta da partiti politici e associazioni, ed è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo cardine: abolire la legge in questione. Gli attuali promotori includono Alleanza Verdi Sinistra, ANPI, ARCI, Caffè Letterario, Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Fin da ieri, il Comitato ha iniziato la raccolta delle firme con i suoi banchetti in Piazza Cavour e continuerà nei prossimi giorni fino al raggiungimento dell’obiettivo. Il Comitato fa appello ai rappresentanti delle Istituzioni affinché offrano un contributo concreto a questa causa. Non si tratta di una battaglia politica tra schieramenti, ma di una difesa degli interessi delle regioni più povere, in particolare quelle del Mezzogiorno e della Sicilia. Se la legge sull’Autonomia Differenziata non verrà abolita, queste regioni rischiano di subire ulteriori penalizzazioni in termini di sanità, servizi pubblici, istruzione e assistenza, settori già gravemente sottofinanziati. Un appello è stato lanciato anche alla Chiesa e ai fedeli cattolici, da sempre vicini ai più poveri ed emarginati, affinché partecipino attivamente a questa iniziativa per evitare che siano sempre i più deboli a pagare il prezzo più alto. Infine, il Comitato invita tutti i cittadini siciliani a mobilitarsi e a difendere con orgoglio la nostra terra. È il momento di alzare la testa e far sentire la nostra voce!