Favara in prima linea nel supporto alle famiglie: Cambiamenti nel sistema di assegnazione dei buoni spesa

Nell’ambito delle misure volte a contrastare la povertà, il Comune di Favara ha pubblicato ieri un importante avviso sul proprio sito web riguardante i buoni spesa. A dare l’annuncio è stata l’assessore alla Solidarietà Sociale, Antonella Morreale, sottolineando i cambiamenti introdotti dalle nuove disposizioni nazionali volute dal Governo Meloni. Una delle principali novità riguarda il coinvolgimento del Comune nel processo di selezione e attribuzione del contributo. Invece, sarà l’INPS ad assumere un ruolo diretto in queste procedure, gestendo l’erogazione dei buoni spesa tramite carte elettroniche di pagamento. Queste carte, preparate e ricaricabili, saranno fornite da Poste Italiane e diventeranno attive a partire dal mese di luglio 2023. L’adozione di questa nuova modalità di erogazione mira a ottimizzare il processo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei contributi destinati alle famiglie bisognose. Inoltre, l’utilizzo delle carte elettroniche consentirà una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei buoni spesa, offrendo alle famiglie la possibilità di effettuare acquisti in modo autonomo presso i negozi convenzionati.

Per accedere a ulteriori informazioni e documentazione relativa a questa importante iniziativa, vi invitiamo a visitare il seguente link: https://bit.ly/42MXt0p

Il Comune di Favara si impegna così a garantire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica, adeguandosi alle nuove disposizioni nazionali e puntando sulla semplificazione e l’efficacia delle procedure di erogazione dei buoni spesa. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nel contrasto alla povertà e nell’assicurare una maggiore tutela dei cittadini che necessitano di supporto. Il Comune di Favara continua a dimostrare un’impegno costante nella promozione della solidarietà sociale e nel miglioramento delle condizioni di vita della comunità.