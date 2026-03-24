Favara, inaugurato il Museo Multimediale “Le Vie dello Zolfo”

È stato inaugurato questa sera, 24 marzo 2026, al Castello Chiaramonte, il Museo Multimediale “Le Vie dello Zolfo”, un nuovo spazio dedicato alla memoria storica e culturale del territorio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo culturale. Tra gli interventi, il sindaco di Favara Antonio Palumbo e il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Presente anche l’assessore ai Beni culturali Carmen Lo Presti. A portare il proprio contributo il presidente dell’associazione Castelli di Sicilia Mario Cicero, Arch. Olindo Terrana Direttore GAL e il dirigente dei Beni culturali Giacomo Sorce.



Il museo nasce con l’obiettivo di raccontare, attraverso strumenti multimediali, la storia legata all’estrazione dello zolfo, elemento centrale per l’economia e l’identità della Sicilia. La serata è stata arricchita dalla performance teatrale “Voci di zolfo al castello”, presentata e coordinata da Giusy Moscato, con la partecipazione delle associazioni teatrali locali. Spazio anche alla musica con gli interventi di Peppe Calabrese e del gruppo The Angels.





A chiudere l’inaugurazione, la proiezione del documentario “Le Vie dello Zolfo”, curato da Kalò Cassaro, che ha offerto uno sguardo sulla storia mineraria del territorio. Subito dopo, un momento di degustazione di salato e dolce curato dagli alunni del corso serale dell’I.I.S. Ambrosini – M.L.King. Un momento importante per Favara, che rafforza il legame con le proprie radici e punta sulla valorizzazione culturale.

