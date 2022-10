Favara. Inaugurazione d’anno scolastico questa mattina all’I.C Falcone Borsellino

Inaugurazione d’anno scolastico questa mattina all’I.C Falcone Borsellino di Favara nel giorno del Patrono d’italiano San Francesco d’Assisi e tributo alla Bandiera Italiana. Una cerimonia sobria ma ricca di spunti emotivi che hanno visto protagonisti gli alunni delle classi quinte di scuola primaria, quelli delle classi terze di scuola secondaria di I Grado ed i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia. Al centro dell’iniziativa, in collaborazione con l’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze Cavalleresche) delegazione di Favara, le letture degli articoli 1 e 12 della nostra Carta Costituzionale e la promessa collettiva alla Bandiera fatta ad alta voce da tutti i presenti. Oltre all’articolato saluto della Dirigente Scolastico Maria Vella, che ha parlato dell’importanza della condivisione e collaborazione con la comunità scolastica per vivere un proficuo anno scolastico ispirandosi a tutti i principi dettati dalla nostra Carta Costituzionale sono intervenuti diverse autorità civili, politiche, religiose e militari.



Presenti il sindaco di Favara Antonio Palumbo ed il vicesindaco Antonio Liotta, la delegata ed i soci Anioc Etta Milioto, promotrice dell’iniziativa, Paolo Cilona e Salvatore Vetro, il Colonnello Vittorio Stingo, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri, il tenente Fabio Armetta della Tenenza di Favara, il dottor Roberto Cilona, capo della DIA di Agrigento, il Tenente di vascello della Capitaneria di Porto Federica Vannucchi, il commissario capo della Polizia di Stato Maria Pontillo, l’ispettore della Polizia Municipale Maria Amico, il dirigente scolastico del CPIA Santino Lo Presti, il responsabile della sede di Favara dell’IPIA Antonio Moscato ed il rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale Valerio Di Miceli.



Durante la manifestazione, alla presenza di don Calogero Lo Bello, è stata letta la Preghiera della comunità scolastica. Apprezzati ed accompagnati da un emozionante sventolio di bandiere tricolori l’esecuzione dell’inno d’italia e del brano “Nel blu, dipinto di blu” a cura dei docenti di musica e strumento musicale e del brano Inno alla vita eseguito dagli alunni dell’orchestra della scuola. È stata anche assegnata una targa dall’Anioc ad una ex alunna della scuola Gloria Puccio per aver partecipato ad un concorso sul tema Costituzionale presentando un elaborato apprezzato dalla commissione.