Favara. Incendiato il portone del Municipio. Montalbano e Lentini: “Esprimiamo totale vicinanza alla sindaca e a tutta la città”

“Un atto vile ed increscioso che colpisce tutta la comunità favarese”.

Inizia così la nota stampa a firma di Michele Montalbano e Giuseppe Lentini a poche ore dal principio di incendio che ha interessato il portone del Palazzo Municipale di Favara.

“L’incendio al portone del municipio- continuano Montalbano e Lentini- rappresenta un duro colpo al cuore di una città che non può e non deve rassegnarsi a chi non ha sentimenti di amore e si appartenenza. Esprimiamo la nostra totale vicinanza alla sindaca e a tutta la città, nella speranza che si faccia al più presto luce sull’evento”.

A condurre le indagini, i carabinieri della locale Tenenza agli ordini del Tenente Armetta.