Favara. Incendiato il portone del Palazzo di città. I messaggi di solidarietà della politica

Non può che destare preoccupazione l’incendio, seppur parziale, del portone del Municipio di Favara. E mentre sono in corso le indagine per ricostruirne le dinamiche e trovare i responsabili, le forze politiche e civili intervengono per esprimere preoccupazione e vicinanza alla sindaca Anna Alba. In una nota congiunta i “movimenti politici noiper, cambiare passo, fratelli d’Italia, autonomisti, forza Italia, diventerà bellissima e l’associazione Bimbi felici esprimono sdegno e preoccupazione per il vile gesto compiuto al portone d’ingresso del municipio di Favara. Un accadimento – continuano a scrivere – che rimanda indietro la città di tanti anni e che va stigmatizzato con forza e determinazione. Sicuri che sarà fatta immediata luce sull’accaduto si esprime la piena solidarietà alla città tutta e al primo cittadino. Favara è altro”.

(foto repertorio)