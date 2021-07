Favara. Incendio divampa due piani: casa divorata nel giro di poche ore (VIDEO)

Paura questa mattina, sabato 24 luglio, all’interno di un’abitazione a Favara. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all’interno di una casa in via Giacomo dei Medici traversa di via Agrigento, poco dopo le ore 10.00. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite dal primo piano per avvolgere successivamente il secondo. Sul posto più di una squadra dei vigili del fuoco. Le fiamme, in poco tempo, hanno divorato tutto quello che si trovava nei due piani. Da questa mattina, gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere l’incendio e per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.