Favara, incendio in un magazzino si estende: distrutta un auto e parte della palazzina

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, un vasto incendio è divampato in una palazzina di tre piani situata in via Umberto Saba a Favara, richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite da un magazzino al pianterreno, estendendosi rapidamente all’intero edificio. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta sono state inviate più squadre di soccorso, tra cui anche l’autoscala, per affrontare l’emergenza. I primi mezzi giunti sul posto hanno presto ricevuto rinforzi, mentre il fumo denso si diffondeva dalle finestre del secondo piano, allarmando i residenti della zona. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza cittadina per mettere in sicurezza l’area. Nonostante gli sforzi tempestivi, l’incendio ha completamente distrutto un auto parcheggiata nel magazzino e diversi altri oggetti presenti all’interno.



L’intera struttura è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, suscitando grande preoccupazione tra i residenti. Al momento non si registrano vittime, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.



Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che rimangono al momento sconosciute. La situazione è ancora in evoluzione, con i pompieri impegnati a domare gli ultimi focolai e a verificare l’eventuale presenza di danni strutturali all’edificio.