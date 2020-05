Favara. Incendio in una palazzina, paura in viale Stati Uniti (VIDEO)

Un cumulo di rifiuti sul pianerottolo del terrazzo del condominio di quattro piani e bruciati. Succede ad Favara, in viale Stati Uniti. Le fiamme sono scoppiate in tarda mattinata, intorno alle 12:30, per motivi ancora da determinare.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i volontari della protezione civile Grifoni, i Carabinieri della locale stazione. Lo stabile non ha riportato danni strutturali e nessuno è rimasto ferito o intossicato. La paura era determinata dalle due bombole di gas trovati all’interno dell’edificio. I carabinieri indagano.