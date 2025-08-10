Favara. Incidente mortale in via Cicero e De Francisca: perde la vita un ragazzo di 15 anni

Tragedia a Favara, un quindicenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Cicero e De Francisca. Il giovane, in sella a uno scooter Piaggio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra e strisciando per una cinquantina di metri. Non è chiaro se l’impatto fatale sia avvenuto contro il cordolo del marciapiede o un palo della pubblica illuminazione. Soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è morto poco dopo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.