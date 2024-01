Favara. Incidente negli Uffici Comunali, Sindaco annuncia azione legale

Il sindaco Palumbo ha condannato l’aggressione di un cittadino negli uffici comunali di Beneficenza Mendola, esprimendo solidarietà ai dipendenti. L’incidente è avvenuto a causa di presunti ritardi nelle procedure, attribuiti ai problemi nei server causati da un attacco hacker nazionale. L’amministrazione chiede comprensione ai cittadini, spiegando che serviranno alcuni giorni per risolvere la situazione e annunciando l’intenzione di presentare denuncia contro l’aggressore. Qui sotto il post integrale:

“La mia solidarietà ai dipendenti comunali per l’increscioso evento accaduto questa mattina, quando un cittadino ha inveito contro di loro e spaccato una porta e una sedia degli uffici di via Beneficenza Mendola lamentando, a suo parere, dei ritardi nello svolgimento di alcune procedure. Al momento l’ente sta ancora scontando dei problemi ai server dovuti all’attacco hacker su base nazionale avvenuto nelle scorse settimane e i sistemi informatici non hanno ripreso la piena funzionalità. Serviranno ancora alcuni giorni per regolarizzare la situazione, e chiediamo pertanto ai cittadini di avere ancora un po’ di pazienza. Sarà presentata denuncia.”