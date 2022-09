Favara, incidente tra auto e ciclomotore all’incrocio di via Machiavelli e Tommaso di Lampedusa : ferito ragazzo

L’allarme è scattato nel pomeriggio attorno alle ore 17:00 quando un centauro si è scontrato con un’automobile finendo per cadere a terra sull’asfalto. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Machiavelli e via Tommaso di Lampedusa traversa di via Capitano Callea. Non appena è arrivata la chiamata i sanitari dell’ambulanza si sono precipitati sul luogo dell’incidente. In seconda battuta è intervenuta anche la polizia locale.



Lo scontro, fortunatamente non è stato molto violento, l’automobile, una Smart, è stata colpita sulla parte anteriore sinistro. Le conseguenze più gravi sono per il centauro, disarcionato e sbalzato sulla carreggiata. Al momento accusava dolore ad una gamba. Il ferito è stato trasferito presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.