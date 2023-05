Favara. Incidente via Agrigento: Ferito conducente di uno scooter

Incidente stradale nella serata di ieri lungo via Agrigento a Favara, che ha coinvolto un ciclomotore e un’automobile. Il conducente dello scooter è stato colpito nell’impatto, riportando ferite significative, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo. I soccorsi sono stati prontamente attivati, con l’arrivo di un’ambulanza e l’intervento tempestivo dei carabinieri della tenenza locale. Il giovane è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove sta ricevendo le cure necessarie. Le autorità competenti hanno avviato i rilievi sul luogo dell’incidente al fine di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questo episodio. L’obiettivo è quello di ottenere una chiara comprensione delle cause e delle responsabilità coinvolte nell’incidente.