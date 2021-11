Favara. Incontro istituzionale tra Unitre Empedocle e il neo sindaco Palumbo

Si è tenuto questa mattina, martedì 16 novembre alle ore 10 presso il Palazzo di città, l’incontro tra i membri dell’Unitre Empedocle e il neo sindaco di Favara Antonio Palumbo. Di seguito la nota inviata.

Stamattina alle ore 10, una nutrita rappresentanza dell’Unitre Empedocle di Favara è stata ricevuta dal Sindaco Antonio Palumbo e dall’assessore alle Pari Opportunità dott/ssa A. Morreale presso la sede comunale per una doverosa visita istituzionale. Per l’Unitre erano presenti il Presidente Diego Caramazza, il vice Presidente Franca Vitello, il Segretario Calogero Costanza, i consiglieri Franca Contrino e Antonietta Cavaleri, nonché il Coordinatore Giuseppe Veneziano.

Dopo i saluti e le congratulazioni per l’esito delle votazioni e della nomina a Sindaco di Favara, si è parlato della collaborazione e della disponibilità offerte dall’Unitre al fine di migliorare la vita sociale del nostro paese e di apportare un po’ di conforto alle classi meno ambienti del nostro circondario cercando di alleviare i loro problemi attraverso anche degli atti di solidarietà, specie in questo momento in cui si avvicina il Santo Natale. Si è parlato di tanti altri progetti in itinere, di cui è stato chiesto il patrocinio e la partecipazione fisica del Comune. Per l’imminente, il presidente Caramazza ha formalizzato l’invito sia al sig. Sindaco che a tutta la Giunta, estensibile al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Comunale, per presenziare il prossimo 25 novembre alle ore 11,30 alla collocazione di una PANCHINA ROSSA che sarà collocata in Piazza Della Pace contro il femminicidio con lo scopo di fare bypassare tra i giovani e i meno giovani il concetto del grande rispetto della donna di qualsiasi razza o colore, con la scritta indelibile del motto “STOP AL FEMMINICIDIO”. In merito, il presidente Caramazza si è riservato di fare pervenire agli interessati gli inviti specifici. Il Sig. Sindaco, nel ringraziare l’Unitre per l’atto di stima ricevuto, si è dichiarato ben lieto di potere collaborare, sia personalmente che a nome di tutta la Giunta, per il bene comune del Paese, convinto che solo attraverso la compartecipazione di tutti e delle associazioni,in particolare, si potrà e si dovrà fare molto. È stato un confronto franco e leale che sicuramente darà in prosieguo ottimi risultati.