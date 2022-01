Favara. Incontro per far ripartire la fiera dell’artigianato e prodotti agroalimentari

Si è tenuto venerdì sera un incontro tra i componenti della VI commissione Attività Produttive, l’assessore fiere e mercati e attività produttive Angelo Airò Farulla ed il presidente provinciale della Fiva Confcommercio Agrigento AlfonsoValenza per far ripartire, dopo qualche anno di stallo, l’iter per l’organizzazione della fiera dell’artigianato e prodotti agroalimentari che veniva svolta in via Agrigento insieme ad una mostra della zootecnia il 15 di Agosto e la terza domenica di ottobre di ogni anno.

“E’ stato un bel momento di confronto, – dice il presidente della commissione Paolo Dalli Cardillo. Grazie alla disponibilità dell’assessore al ramo ed al presidente provinciale della Fiva Confcommercio Agrigento si è riusciti a fare una bozza di programma”.

“Stiamo cercando di riprendere tutte le usanze della nostra comunità, – dice l’assessore Angelo Airò Farulla –, senza trascurare nulla ed apportando migliorie. Favara ha la necessità di ritornare ad esser il perno principale della nostra provincia e per far questo ci vuole la collaborazione di tutti”.

“Ho trovato un bel clima di collaborazione e tanta voglia di fare, – fa sapere Alfonso Valenza – ,dove per l’occasione metterà a disposizione tutta la propriacompetenza del settore”.

Collaborazione, quindi riscontrata da tutti i componenti della commissione che in questi giorni cercheranno di lavorare in sinergia per presentare alla città un nuovo progetto con la possibilità, magari, di organizzare qualcosa già nella prossima primavera, pandemia permettendo.