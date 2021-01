Favara. Incontro proficuo tra la Sindaca Anna Alba e titolari del Rti Iseda

Questa mattina presso il comune di Favara di piazza Cavour, si é tenuto un incontro del Sindaco Anna Alba e la sua Giunta con i titolari del Rti Iseda e dei responsabili di zona.

Due temi: nuovo servizio di raccolta porta a porta per Favara Ovest e inadempienze e affinamento dell’attuale nuovo servizio di raccolta sull’intero territorio, con inizio febbraio 2020.

Il sindaco ha esposto con forza e chiarezza le discrasie, le inadempienze e i ritardi del nuovo servizio di cui sono responsabili le associate della Rti con capogruppo l’Iseda. Sono state esposte pure le sanzioni praticate a seguito del mancato servizio, decurtazione in fattura che non sono pagate in fattura.

La parola d’ordine é stata: Zero tolleranza, presa coscienza di alcune difficoltà tecniche dovute all’emergenza coronavirus il sindaco ci dichiara:

“Abbiamo atteso che il nuovo servizio di raccolta porta a porta per il quale il comune paga circa 4,4 milioni l’anno,al netto dei costi di trasporto e discarica, fosse limato e rodato, conosciamo le difficoltà tecniche e territoriali che possono essere incontrate nella attuazione di una nuova procedura organizzativa ,ma adesso non siamo disposti ad ulteriore slittamento temporale di tale attuazione. Le ditte devono provvedere a regolare, come da contratto, lo spazzamento e lo scerbamento, ottimizzare la raccolta e provvedere immediatamente alla consegna delle isole di prossimità e consegna delle chiavi per l’accesso alle stesse, ai cittadini delle zone non servite….Siamo coscienti dei grandi passi fatti in questi anni, in merito alla percentuale di raccolta differenziata che é arrivata al 50% su base mensile, anche della risposta della stragrande maggioranza dei cittadini che hanno condiviso il percorso, ma non siamo soddisfatti della risposta che le imprese vincitrici l’appalto indetto dalla SRR, abbiano svolto finora….nel corso di questi mesi ,sono stati sanzionati per circa 70.000 e oltre…continueremo senza esitare in questa direzione ,fino a quando non migliorerà il servizio”.

La situazione regionale, dovuta al sottodimensionamento degli impianti di compostaggio che lavorano l’organico, non ha di certo facilitato il lavoro di Sindaci e Assessori al ramo, inoltre ha confuso i cittadini siciliani che si sono visti modificare più volte il calendario della raccolta.

“Confidiamo nella immediata risposta i rappresentanti delle ditte – conclude Anna Alba –, perché lo meritano i cittadini che pagano le tasse e noi ne saremo a garanzia perseverando in questa direzione”.