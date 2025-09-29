Favara, incontro tra l’Associazione Combattenti e Reduci e il Sindaco Palumbo in vista del 4 Novembre

Una delegazione della sezione di Favara dell’Associazione Combattenti e Reduci, guidata dal presidente Rosario Manganella, dal vicepresidente Serafino Russello e dal segretario Domenico Bruccoleri, ha incontrato il sindaco Antonio Palumbo in vista della Giornata del 4 Novembre. L’obiettivo è stato quello di programmare le iniziative per celebrare degnamente l’anniversario, rendendo omaggio ai Caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso dell’incontro, il presidente Manganella ha ricordato come a Favara sia stata recentemente ricostituita la Sezione, dalla quale è rinata anche la Federazione Provinciale, grazie all’impegno di un gruppo di volontari provenienti da diversi comuni dell’Agrigentino, tra cui Favara, Licata, Castrofilippo e Canicattì. La sezione locale intende operare in piena collaborazione con tutte le associazioni combattentistiche e partigiane, così come previsto dallo statuto nazionale, con l’obiettivo di recuperare una presenza sul territorio venuta a mancare negli ultimi anni. La delegazione ha inoltre posto l’attenzione sullo stato del Monumento ai Caduti di Favara, evidenziando alcune criticità che ne compromettono la sacralità. Tra gli interventi ritenuti prioritari figurano l’inchiostratura dei nominativi ormai illeggibili, la rimozione di un albero che oscura parte dei nomi incisi, lo spostamento verso il basso della stele del Milite Ignoto per rendere visibili tutte le iscrizioni, la sostituzione della lapide dedicata ai Partigiani in pessime condizioni, oltre al ripristino di un prato verde e alla rimozione della rete di colore verde che deturpa l’area monumentale.

Il sindaco Palumbo ha ascoltato con attenzione le richieste e ha assicurato che l’amministrazione comunale avvierà a breve una serie di interventi per restituire decoro al Monumento e rendere il giusto omaggio a chi ha sacrificato la vita per la Patria e per la Libertà.