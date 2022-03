Favara. Iniziano lavori manutenzione spartitraffico

Sono iniziate questa mattina le attività di manutenzione degli spartitraffico di via Ugo Foscolo e corso Vittorio Veneto, che verranno riverniciati e resi più decorosi.

Per consentire i lavori, che saranno realizzati una corsia alla volta, sarà imposto il senso unico alternato con l’utilizzo di un semaforo.

“Ringraziamo il privato che ha donato la vernice necessaria – spiegano gli assessori Lillo Attardo e Angelo Airò Farulla – e ci scusiamo con i cittadini per il disagio arrecato per i prossimi giorni. Gli interventi saranno quanto più possibile celeri ma erano necessari per restituire decoro e garantire piena sicurezza a quella zona della città”.