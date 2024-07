Favara. Iniziati i lavori per il nuovo campetto da basket dedicato a Davide Licata

Con grande emozione e partecipazione, sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo campetto da basket a Favara, dedicato alla memoria di Davide Licata, scomparso prematuramente all’età di 12 anni. Questo progetto rappresenta il coronamento del sogno di un giovane concittadino andato via troppo presto, ma il cui ricordo rimane vivo nei cuori di tutti. Il campetto, frutto di una significativa collaborazione tra pubblico e privato, sarà a servizio di tutti i giovani favaresi e non, offrendo un luogo dove poter praticare sport, socializzare e crescere insieme.

La realizzazione di questo impianto sportivo è resa possibile grazie alla determinazione della famiglia Licata e all’importante contributo economico di numerosi sostenitori che hanno voluto onorare la memoria di Davide in modo tangibile e duraturo. Durante la cerimonia di avvio dei lavori, era presente il sindaco di Favara Antonio Palumbo, membri della comunità e, ovviamente, la famiglia Licata, visibilmente commossa ma anche orgogliosa di vedere concretizzarsi questo sogno. Le parole del sindaco hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che non solo arricchiscono il tessuto sociale e sportivo della città, ma anche perché testimoniano come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a risultati straordinari. La memoria di Davide Licata continuerà a vivere attraverso ogni partita, ogni allenamento e ogni sorriso che questo impianto sportivo regalerà ai giovani che lo frequenteranno.