Favara. Installate davanti ai locali del plesso “Pirandello”, 4 delle 8 panchine donate da Tutela Ambiente

Sono state installate questa mattina davanti ai locali del plesso “Pirandello” dell’Ic “Mendola-Urso” di via Agrigento, 4 delle 8 panchine che la Tutela Ambiente dei fratelli Vitello ha donato al Comune nel mese di dicembre.

I nuovi arredi urbani andranno a sostituire quelli esistenti che sono stati nel tempo vandalizzati e resi inutilizzabili. Inoltre rappresenta la volontà concreta dell’Amministrazione di manifestare vicinanza e attenzione verso un istituto scolastico oggetto nel recente passato di atti di vandalismo.

“Abbiamo ha voluto dare un segnale di attenzione e vicinanza ai tanti bambini e alle loro famiglie – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Verde Lillo Attardo. Le altre 4 panchine verranno posizionate nei prossimi giorni in altre zone della città. Invitiamo tutti i concittadini a custodirle, nell’interesse di tutta la comunità. Ringraziamo naturalmente la società Tutela ambiente per la continua collaborazione e disponibilità che ha manifestato finora nei riguardi della città”.