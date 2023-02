Favara. Installazione antenna telefonica mobile Vodafone. Le forti perplessità dei consiglieri Cucchiara e Bellavia

“I capogruppo consiliari di Favara per i Beni Comuni e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia esprimono forti perplessità per l’eventuale istallazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile della società Vodafone, alta circa 30 metri, in via Setti Carraro a Favara”.

Inizia così la nota stampa a firma congiunta inviata dai consiglieri comunali Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, in merito all’installazione di un’antenna telefonica della compagnia mobile Vodafone in piena città. Già stamane, alla notizia data anche sul profilo Facebook del sindaco Antonio Palumbo, preoccupazione e disappunto si è manifestato tra i cittadini. A dichiarasi perplessi, anche i due esponenti in consiglio comunale.

“La scelta del sito- continuano Cucchiara e Bellavia- è davvero infelice, in quanto sussistono, nelle immediate vicinanze, una villetta comunale densamente frequentata da giovani e giovanissimi, due scuole pubbliche e diverse attività commerciali. Inoltre, i consiglieri, dopo aver consultato il regolamento comunale di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per telefonia mobile per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ritengono che ci siano le condizioni per provare ad opporsi a questa installazione secondo l’articolo 4, lettera I 2 e I 3 secondo cui sono ritenuti ricettori sensibili le attrezzature scolastiche ed educative e relative aree di pertinenza. Inoltre, ci riserviamo di valutare il rispetto di tale infrastruttura alla normativa urbanistica e al piano regolatore generale.

Infine – concludono i due capigruppo consiliari – è nostro obiettivo assicurare il nostro massimo impegno al fine di minimizzare i valori di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.