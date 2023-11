Favara. Interventi di scarifica e bitumatura: Ecco le strade coinvolte per il miglioramento delle vie dopo l’installazione della rete metano

Nei prossimi giorni, diverse strade della nostra città verranno interessate da lavori di scarifica e bitumatura a seguito dell’installazione della rete del metano. Le squadre di esperti di Italgas non si limiteranno solo alle aree appena attraversate dalla rete, ma estenderanno le verifiche anche ad altre zone già asfaltate nelle settimane precedenti, garantendo così la sicurezza e la qualità delle nostre strade. L’Amministrazione, guidata dall’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Schembri, si impegna costantemente nel monitorare da vicino queste attività. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città una pavimentazione stradale sicura e degna di una comunità moderna.

Ecco l’elenco delle vie che saranno interessate dai lavori di asfaltatura:

Via Prampolini

Via Ninni Cassarà

Via Mario Francese

Via Boris Giuliano

Via Marsilio Ficino

Via Bartolotta

Via Feltre

Via Montana

Piazza della Pace

Via Colonnello Russo

Via Longhitano

Via Romita

Via Stati Uniti Bassa

Questi interventi mirano non solo a migliorare l’aspetto delle strade, ma soprattutto a garantirne la sicurezza per chi le percorre ogni giorno. Gli sforzi congiunti di Italgas e dell’Amministrazione locale riflettono un impegno costante nel rendere la nostra città un luogo sempre più accogliente e funzionale per tutti i cittadini.