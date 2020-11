Favara. Intitolazione di una Via all’Eroe favarese Calogero Marrone

“Signor Sindaco, da diversi anni, ormai (in pratica dopo pochissimi mesi dalla sua elezione), l’Istituto Marrone e l’A. N. P. I, si sono rivolti a Lei per sollecitare l’intitolazione di una “Via” centrale del nostro Comune all’Eroe favarese, Calogero Marrone, la cui storia è nota a tanti nostri concittadini, dopo l’oblio nel quale era caduto per tantissimi anni”. Inizia cosi la lettera inviata al sindaco di Favara Anna Alba dal Presidente dell’Istituto Marrone Rosario Manganella e dal Presidente dell’ANPI Carmelo Castronovo di cui alleghiamo qui sotto.

“La nascita del Centro Studi e Ricerca Calogero Marrone e l’impegno della Associazione Partigiani di Italia – sede di Favara – con le tantissime iniziative svolte, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, hanno recuperato la memoria del nostro illustre concittadino, morto nel campo di sterminio di Dachau.

Per la verità, l’Amministrazione comunale che l’ha preceduta, aveva intitolata, come Lei sa bene, una via all’Eroe dimenticato, come lo avevano definito gli scrittori Franco Giannantoni e Ibio Paolucci, ma – e non si capisce il perché – la giunta municipale da Lei presieduta – con delibera di giunta n. 120 del 2016 – in tutta fretta ed in gran silenzio, ha revocato la delibera della vecchia Amministrazione.

Il danno, ormai, è stato fatto e crediamo che un uomo che ha sacrificato la propria vita per salvare quelle di centinaia di altre persone, certamente non meritava questa umiliazione.

Adesso, a pochi mesi, ormai, dalla scadenza ufficiale del suo mandato, Le chiediamo di voler riparare all’errore commesso.

Ci permettiamo – con molto rispetto istituzionale – di suggerirLe quello che potrebbe fare:

1) revocare, scusi il bisticcio di parole, la revoca della delibera n. 120/2016, dando così piena attuazione alla deliberazione della giunta municipale che l’ha preceduta;

2) oppure approvare un nuovo atto amministrativo, indicando la “ Via” dedicata ad una straordinaria persona, com’era Calogero Marrone.

Restiamo del parere che gli si potrebbe intitolare quel pezzo di strada che va da dal n. 1 di Via Vittorio EMANUELE fino all’imbocco con Via Umberto”.