Favara investe nella digitalizzazione. In arrivo 50 nuove postazioni informatiche per gli uffici comunali

Prosegue il percorso di modernizzazione della macchina amministrativa del Comune di Favara. L’Amministrazione comunale ha approvato l’acquisto di 50 nuove postazioni informatiche complete, un intervento che punta a rendere gli uffici più efficienti e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’acquisto sarà effettuato tramite ordine diretto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e consentirà di sostituire i computer ormai obsoleti, oltre a dotare di nuove attrezzature informatiche le postazioni destinate al personale recentemente entrato in servizio attraverso la mobilità volontaria. La fornitura comprende 50 computer, per un investimento complessivo di 19.666 euro, Iva inclusa. La spesa sarà finanziata attraverso le risorse residue dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate alla digitalizzazione dell’Ente. Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in sinergia con il dirigente dell’Area 1, Giuseppe Pullara, nell’ambito del processo di innovazione tecnologica della struttura comunale. L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del piano di digitalizzazione avviato dal Comune, con l’obiettivo di rendere gli uffici sempre più moderni, funzionali e in grado di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze della cittadinanza.

“Si tratta di un importante passo in avanti per migliorare la produttività interna dei dipendenti e garantire interventi tempestivi nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza – sottolinea l’assessore all’Informatizzazione Angelo Airò Farulla –. Si tratta di un intervento che garantirà una maggiore efficienza dei nostri sistemi e, di conseguenza, risposte più rapide ed efficaci per i cittadini”.

L’investimento nelle nuove tecnologie si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento della pubblica amministrazione locale, che punta a coniugare innovazione, efficienza e qualità dei servizi. L’aggiornamento delle dotazioni informatiche consentirà infatti di ottimizzare il lavoro degli uffici comunali, ridurre i tempi delle procedure amministrative e favorire una gestione sempre più digitale delle pratiche, a beneficio sia del personale che dell’utenza.