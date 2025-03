Favara investe su scuola e turismo: soddisfazione dei consiglieri Cucchiara e Bellavia

I consiglieri comunali Pasquale Cucchiara (Alleanza Verdi – Sinistra) e Salvatore Bellavia (Partito Democratico) esprimono grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Comunale di due importanti strumenti che contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento della nostra città. Da un lato, il finanziamento di 900mila euro per la realizzazione di un locale mensa all’interno della scuola “Barone Mendola”, attualmente in fase di ricostruzione. Questo intervento garantirà ai nostri studenti un servizio essenziale in un ambiente moderno e funzionale, rispondendo alle esigenze della comunità scolastica e migliorando la qualità della vita degli alunni e delle loro famiglie. Dall’altro, l’approvazione e la ratifica dell’adesione al Consorzio pubblico-privato Distretto Turistico Valle dei Templi, un passo fondamentale per la promozione e lo sviluppo turistico della nostra città. Grazie a questa adesione, potremo accedere a nuove opportunità di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico, tra cui l’organizzazione della Sagra dell’Agnello Pasquale, che si preannuncia come la più bella e partecipata degli ultimi anni. Questi due importanti risultati sono frutto di un impegno costante e di una visione chiara per il futuro di Favara. Continueremo a lavorare – Concludono Cucchiara e Bellavia – con determinazione per offrire ai cittadini infrastrutture migliori e occasioni di crescita economica e culturale.