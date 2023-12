Favara: Invito ai giovani per partecipare alla nuova Consulta Giovanile

E’ stato pubblicato ieri sera sull’albo pretorio del Comune di Favara l’avviso per la costituzione della Consulta giovanile cittadina. Possono partecipare tutti i cittadini di età compresa tra i quattordici e i ventotto anni, residenti nel Comune di Favara. Basta richiedere l’iscrizione attraverso istanza all’Ufficio di Gabinetto del sindaco alla pec comune.favara@pec.it entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso. Il Regolamento della Consulta Giovanile e li modulo di iscrizione, già predisposto sono pubblicati sul sito del Comune di Favara all’indirizzo https://comune.favara.ag.it/albo-pretorio-di-emergenza/.

“Si tratta di un risultato importante, arrivato grazie alla collaborazione del Consiglio comunale e il lavoro delle commissioni consiliari preposte, e che darà risposte ai tanti giovani che hanno voglia di fare – spiega l’assessore Angelo Airò Farulla – che vogliono spendersi direttamente in città. Auspico che giungano tante richieste e che la Consulta sia alla fine la più variegata possibile”.