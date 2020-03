Favara.#iorestoacasa. Roberto Contrino dei Fradici Runners: “Fai uscire fuori l’Italiano che sei e resta a casa”

Un appello accalorato e sentito a tutti i favaresi ma non solo, è quello che scrive Roberto Contrino dell’A.S.D Fradici Runners. L’associazione sportiva non ha bisogno di presentazione pomposa. Negli ultimi anni, hanno dato un grandissimo contributo alla crescita sociale, culturale e sportiva di Favara portando in campo numerose iniziative e comunque dimostrando sempre la loro sensibilità per il bene comune. E forse, proprio per il loro vivere lo sport in gruppo e all’aperto, oggi sono quelli che maggiormente “soffrono” le condizioni restrittive e per questo, l’appello dell’amico Roberto è ancora più importante. Ecco quanto scrive.

“L’italiano che sei. Eravamo con la testa a San Remo, quando Lui era ancora lontano. Eravamo con la testa alla sfida juve Inter e Lui si avvicinava. Pensavamo dove andare in estate e Lui era già arrivato. Non credevano a tutto quello che ci dicevano di Lui, e intanto chi lo ha conosciuto prima di noi e ha visto la sua forza gli ha messo pure la corona. Oggi abbiamo capito di cosa avere paura, e nonostante ciò qualcuno si sente più forte, d’altronde si parla di Italiani, cosa ti aspettavi. Poi arriva L’altro ogni sera in edizione straordinaria anch’esso Nobile, si lui Conte. Ci consiglia di stare a casa a fare la guerra contro questo nemico invisibile e vedrai che vinceremo, booo a casa sul divano e vinco?. Allora entra in gioco L’italiano che sei, sto a casa tutto il giorno, si è così i tempi sono cambiati rispetto ai nostri nonni. A quel punto Lui si Lui quello con la corona si guarda e non vede più nessuno in giro ed è lì che finirà tutto, e noi tutti avremmo un motivo in più per apprezzare la vita.

Un saluto a tutti voi da Roberto, in un momento in cui io sto a casa”.

Tutto questo passerà SOLO SE SI RISPETTANO LE REGOLE!